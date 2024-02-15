اختتام فعاليات النسخة الأولى من برنامج زمالة الأخوة الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتمت فعاليات النسخة الأولى من برنامج زمالة الأخوة الإنسانية الذي أطلقته جامعة جورجتاون ومجلس حكماء المسلمين واللجنة العليا للأخوة الإنسانية على مدار 6 أشهر، بهدف تدريب طلاب الجامعات المتفوقين على الاستجابة للحاجة الملحة لتعزيز السلم والأخوة الإنسانية، لا سيما في الأوساط الأكاديمية.

وتضمن البرنامج في ختام أعماله جولة دراسية استمرت لمدة أسبوع في أبوظبي وركزت على الحوار بين الأديان والثقافات، وشارك أعضاء برنامج الزمالة في جلسة نقاشية في مجلس الأخوة الإنسانية.

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