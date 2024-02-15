رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أذربيجان بمناسبة فوزه في الانتخابات

المصدر: (أبوظبي - البيان ووام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس» الرئيس إلهام علييف، وأكد سموه تطلعه لمواصلة العمل المشترك مع الرئيس علييف لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة المصالح المتبادلة لمصلحة البلدين وشعبيهما، ودون سموه: «أهنئ الرئيس إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة أذربيجان نحو مزيد من التقدم والنماء، وأتطلع إلى مواصلة العمل المشترك معه لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة المصالح المتبادلة لمصلحة البلدين وشعبيهما».

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