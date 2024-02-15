أحمد بن محمد وسيف وحامد بن زايد يعزون في شهداء الوطن

المصدر: دبي، عجمان، رأس الخيمة، العين - وام

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قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس واجب العزاء في الشهيد الوكيل الأول خليفة إبراهيم المندوس البلوشي، والشهيد العريف سليمان سعيد محمد الشحي من منتسبي القوات المسلحة واللذين استشهدا إثر تعرضهما مع عدد من رفاقهما لعمل إرهابي في جمهورية الصومال في أثناء أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في زيارته مجلسي العزاء في عجمان وفي منطقة الدقداقة برأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيدي الواجب، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهما وشهداء الوطن بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان واجب العزاء في شهيد الوطن، الوكيل الأول محمد الشامسي.

ولدى زيارة مجلس العزاء في مدينة العين، دعا سموهما الباري عز وجل أن يتغمد الشهيد الشامسي، وجميع شهداء الوطن برحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء.

كما قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش أمس واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن سليمان سعيد محمد الشحي.

وأعرب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان في زيارته مجلس العزاء في منطقة الدقداقة برأس الخيمة، عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد.

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