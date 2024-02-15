الإمارات توفر الاتصال المرئي عبر الأقمار الاصطناعية في المستشفى الميداني بغزة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت دولة الإمارات أنها تعمل مع عدد من المنظمات والمستشفيات الدولية والإقليمية على توفير خدمة ستارلينك للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة «سبيس إكس» في المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الخطوة تؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الحرب المستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم توفير خدمة ستارلينك للإنترنت في المستشفى الإماراتي الميداني، وذلك لتقديم الاستشارات الطبية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي.

وشددت الوزارة على أهمية توفير خدمات الإنترنت الفعالة السريعة لضمان تقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية لدى المستشفيات التي توفر العلاج الطبي للمصابين والمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، جددت دولة الإمارات التأكيد على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أية عوائق إلى قطاع غزة.

وتشمل المنظمات والمستشفيات الدولية، التي تتعاون مع دولة الإمارات في تنفيذ هذه المبادرة، مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن، وصندوق مؤسسة مستشفيات كلية لندن الجامعية التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وصندوق مؤسسة مستشفيات جامعة كامبريدج التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، ومستشفى الأطفال الوطني في واشنطن العاصمة، ومستشفى بوسطن للأطفال، ومستشفى فيلادلفيا للأطفال، ومؤسسة كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشفى بامبينو جيسو للأطفال في روما، ومعهد جيانينا جاسليني في جنوة، إيطاليا، ومستشفى سانت جوان دي ديو في برشلونة، إسبانيا.

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