«إقامة دبي» تستعرض مبادرات أهّلتها للحصول على 93.6 % بمؤشر سعادة المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الجهود والمبادرات التي أهّلتها للحصول على 93.6 % بمؤشر سعادة المتعاملين ضمن نتائج السعادة على مستوى حكومة دبي لعام 2023، نتيجة تفوقها في تلبية توقعات المتعاملين واحتياجاتهم، وتحسين تجربة المتعاملين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر قطاع المنافذ البحرية والبرية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بحضور العميد عبدالصمد حسين سليمان، نائب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل بإقامة دبي.

وأشاد العميد عبدالصمد بفريق العمل وقدرته على مواكبة تطلعات المتعاملين وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم التي تتغير بين فترة وأخرى وسعيه لتحقيق ذلك من خلال تطوير الهيكل التنظيمي لإدارة سعادة المتعاملين وإنشاء قسم خاص لجودة حياة المتعاملين، والمبادرات التي خرج بها الفريق في مجال إسعاد المتعاملين.

وتطرق العميد عبد الصمد إلى التحدي الكبير الذي يواجه العمل خلال الفترة القادمة، وهو كيفية المحافظة على هذه الإنجازات، والاستمرار بهذه النتائج التي تتطلب الاستمرار على نفس النهج ونفس الحماس، والمضي قدما بترسيخ ثقافة ومبدأ المتعامل أولاً، والمحافظة على التحسينات التي أدخلت على خدمات المتعاملين والاستمرار بتطويرها.

من جانبه أعرب المقدم سالم بن علي، مدير إدارة سعادة المتعاملين، عن شكره وتقديره لنواب مساعدي المدير العام، وأشاد بالتعاون المستمر بين كافة القطاعات والجنود المجهولين الذين وقفوا وراء هذه الإنجازات والنتائج من العاملين بإقامة دبي، والذين يستحقون التكريم والتقدير.

وأشار إلى حرص الإدارة على دعم كافة القرارات التي تفضي إلى التطوير والتحسين المستمر، ومناقشة ومعالجة التحديات، والاستجابة لكافة الأفكار والمقترحات التي قد تساهم في رفع مستوى سعادة المتعاملين، والاستمرار في وضع المبادرات التحسينية التي تقود بهذا الاتجاه، إضافة إلى تبني المشاريع الرقمية التي تعزز من كفاءة وتحسين وتيسير خدمات المتعاملين، والمضي قدماً في تعزيز التواصل مع المتعاملين عبر مختلف القنوات والوسائط المتاحة، والاستماع لصوتهم وتلبية احتياجاتهم.

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