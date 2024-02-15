شرطة دبي تحصد المركز الأول في تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، منافسات «تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024»، التي أقيمت تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في المدينة التدريبية بالروية، وتنظمها الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO).

وشهد الحفل الختامي، اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، واللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، واللواء عبدالله خادم سرور، مدير مركز بر دبي.

كما شهد الحفل اللواء حمد بن سليمان، مدير مركز الراشدية، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد خبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة.

وتوج «فريق شرطة دبي رقم 1» بالمركز الأول لتحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024، وحصل «فريق شرطة دبي رقم 2» على المركز الثاني، في حين حصد فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني المركز الثالث.

وفي فئة «أفضل قائد حدث» حصد فريق «شرطة دبي رقم 1» المركز الأول، وفريق هيئة الشارقة للدفاع المدني المركز الثاني، والقيادة العامة للدفاع المدني المركز الثالث.

أما «فئة أفضل فريق تقني»، فقد حصد فريق «شرطة دبي رقم 1» المركز الأول، وفريق «شرطة دبي رقم 2» المركز الثاني، وفريق هيئة الشارقة للدفاع المدني المركز الثالث.

وفي فئة «أفضل فريق إسعافي» حصد فريق شرطة دبي ومسعفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف رقم 2 المركز الأول، وفريق شرطة دبي ومسعفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف رقم 1 المركز الثاني، وفريق القيادة العامة للدفاع المدني ومسعفي الإسعاف الوطني المركز الثالث.

كما كرم التحدي الفرق المشاركة من خارج الدولة، ممثلة بفريق المملكة العربية السعودية وفريق جمهورية سنغافورة.

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