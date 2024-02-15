«طرق دبي» تطرح 350 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً  

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 350 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية من الفئات A-B-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z، إضافة إلى المركبات الكلاسيكية والدراجات النارية.

وأوضحت الهيئة أن هذا المزاد الإلكتروني يحمل الرقم 74 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات، لافتة إلى أن التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني بدأ يوم الاثنين 12 فبراير الجاري، فيما سيبدأ المزاد يوم الاثنين الموافق 19 فبراير في الساعة الثامنة صباحاً ويستمر لمدة (5) أيام فقط.

وتابعت: سيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 %، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، إلى جانب إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم.

كما يشترط دفع 120 درهماً كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.

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