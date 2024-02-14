حمدان بن محمد: القمة العالمية للحكومات قصة نجاح بدأت من دبي

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن القمة العالمية للحكومات، قصة نجاح بدأت من دبي وأصبحت اليوم الحدث الأهم في استشراف مستقبل العمل الحكومي دولياً.

ولفت سموه إلى أن خلف نجاحات القمة، فريق عمل واحداً هدفه دوماً رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة..

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "القمة العالمية للحكومات، قصة نجاح بدأت من دبي وأصبحت اليوم الحدث الأهم في استشراف مستقبل العمل الحكومي دولياً".

وأضاف سموه: "خلف نجاحات القمة، فريق عمل واحد هدفه دوماً رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة".

ووجه سموه الحديث في تدوينته إلى فريق عمل القمة الحكومية قائلاً: "بجهودكم نساهم في صنع مستقبل أفضل للجميع، ونرسخ ريادة دبي".

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