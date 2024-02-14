محمد بن راشد ورئيس الوزراء الهندي يضعان حجر الأساس لمشروع بوابة الهند التجارية "بهارات مارت"

المصدر: البيان

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وضع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2024، حجر الأساس لمشروع "بهارات مارت"، والمقرر افتتاحه في دبي عام 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وكشفت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية، اليوم الأربعاء، وضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، عن مشروع بوابة الهند التجارية "بهارات مارت" والذي يوفر منصّة تجارية عالمية المستوى للمصنّعين والمصدّرين الهنود، تمكنّهم من الوصول إلى الأسواق العالمية.

وبهذه المناسبة تم تنظيم حفل مراسم لوضع حجر الأساس ضمن القمة العالمية للحكومات حضره عدد من كبار المسؤولين من بينهم، معالي اي جيشنكر ، وزير الشؤون الخارجية في الهند، واجيت دوفال، مستشار الأمن القومي الهندي، وفيناي كواترو، سكرتير وزارة الشؤون الخارجية في حكومة الهند، وسعادة سنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات، وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وأعضاء فريق القيادة العليا في المجموعة.

بوابة مثالية

وقال سلطان أحمد بن سليم: "يساهم تأسيس سوق "بهارات مارت" في تعزيز العلاقات التجارية الراسخة بين دولتي الإمارات والهند، وذلك في إطار مساعي الإمارات الهادفة إلى تحقيق تجارة بينية غير نفطية بقيمة 100 مليار دولار مع حلول عام 2030، حيث سيدعم السوق تحقيق هذا الهدف.

وتابع: "يتيح سوق "بهارات مارت" مزيد من الفرص أمام المصنّعين الهنود، كما سيساهم في دعم مستهدفات المبادرات الحكومية؛ مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، ومبادرة "صنع في الهند". وبالاعتماد على بنيتنا التحتية ذات المستوى العالمي، وقدراتنا اللوجستية، ومنظومتنا الداعمة للأعمال في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ستكون منصة "بهارات مارت" بوابة مثالية لوصول البضائع الهندية بكفاءة إلى دولة الإمارات وغيرها من الأسواق عالية النموّ في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا".

علاقات متسارعة

من جانبه، قال عبداللّه بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "تُعد جمهورية الهند من بين أكبر خمسة شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وكانت قد تسارعت العلاقة بين الدولتين بشكل كبير خاصة بعد الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي شهدته المنطقة بعد جائحة كوفيد_19. وهذا ما ساهم في تعزيز البيئة التجارية الديناميكية"٠

وأضاف بن دميثان: "نؤكد التزامنا بتعزيز النمو المستمر، حيث تم تصميم مشروع "بهارات مارت" ليستكمل الخدمات الحالية في جبل علي، ما يوفر للشركات الهندية الصغيرة والمتوسطة منصة سلسة لتصدير بضائعها إلى أسواق جديدة وتعزيز مكانتنا كبوابة تجارية رئيسية بين الدولتين"٠

منظومة تجارية أوسع

يقع سوق "بهارات مارت" في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وسيعمل في إطار منظومة تجارية أوسع تسعى موانئ دبي العالمية إلى تطويرها من خلال سوق دبي للتجار، وهو سوق للبيع بالتجزئة والجملة يستضيف التجار من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يصبح "بهارات مارت" مركز توزيع ضخماً للشركات الهندية يدعم التجارة المحلية في دولة الإمارات، وإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربعة؛ في حين ستمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 1.3 مليون قدم مربعة.

ومن المقرر أن يضمّ "بهارات مارت" 1,500صالة عرض تلبي احتياجات المتعاملين في عمليات البيع بالتجزئة والجملة، وأكثر من 700 ألف قدم مربع من مساحات التخزين من الدرجة الأولى، بما يضمن للمستأجرين مزايا مشتركة في المنطقة الحرة وخارجها. كما سيوفر هذا المرفق وحدات صناعية خفيفة ومساحات مكتبية ومرافق للاجتماعات.

ويتميز سوق "بهارات مارت" بموقعه المثالي، حيث يبعد 11 كيلومتراً عن ميناء جبل علي، أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، ومسافة 15 كيلومتراً من مطار آل مكتوم الدولي، بما يتيح أمام المصدّرين الهنود حلولاً لوجستية سلسة متعدّدة الوسائط. ومن خلال منظومة جبل علي، سيحظى التجار بربط مباشر مع أكثر من 150 وجهة بحرية، وخطوط جوية تربطهم بأكثر من 300 مدينة.

يذكر أن أن إمارة دبي تساهم بدور مهم في العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، حيث تدفقت عبر الإمارة في عام 2022 نسبة 87% من إجمالي التجارة غير النفطية مع الهند والبالغة 189 مليار درهم (51.4 مليار دولار)، أو ما يزيد على 195 مليار درهم (44.9 مليار دولار). كما اتخذت أكثر من 1500 شركة هندية مقرّات لها في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دولة الإمارات؛ حيث يتم تبادل أكثر من 5 ملايين طن متري من البضائع التي تصل قيمتها إلى 31.5 مليار درهم (8.6 مليار دولار).

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