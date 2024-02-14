1.75 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.75 مليار درهم، إذ شهدت الدائرة تسجيل 496 مبايعة بقيمة 1.29 مليار درهم، منها 53 مبايعة لأراضٍ، و418 مبايعة لوحدات سكنية و25 مبايعة لمبانٍ.

وجاءت أهم المبايعات لأرض سكنية في منطقة غدير الطير بقيمة 65.5 مليون درهم، ثم فيلا في منطقة مدينة محمد بن راشد «ديستريكت 1» بقيمة 55 مليون درهم، كما شهد السوق اليوم بيع شقة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 42.6 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 354.3 مليون درهم تمت عبر 104 معاملات، منها 27 رهناً لأراضٍ، و56 رهناً لوحدات سكنية، و21 رهناً لمبانٍ، وكان أهمها رهن أرض في منطقة جميرا باي بقيمة 85 مليون درهم، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار بقيمة 50 مليون درهم، أما الهبات، فشهدت تسجيل 28 هبة بقيمة 111 مليون درهم، وكان أهمها لأرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 50 مليون درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز