جمارك دبي تضبط مسافراً حاول تهريب 6.5 كيلوغرامات حشيش و3 غرامات من مادة "الكريستال" المخدرة

المصدر: البيان

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ارتاب ضباط جمارك دبي خلال تأدية مهام عملهم، في أحد المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر أحد المنافذ الجمركية البرية، وذلك من خلال قراءة لغة الجسد، حيث بدت ملامح الارتباك على المسافر ومحاولته الإسراع في المرور من عملية التفتيش الجمركي، حيث تم تحويل المسافر إلى التفتيش اليدوي ليكتشف ضابط الجمارك كيساً بلاستيكياً شفافاً مخبأ في أحد الجيوب السرية بملابسه يحتوي على مادة الكريستال المخدرة بوزن ما يقارب 3 غرامات، ومع إخضاع مركبة المسافر للتفتيش الدقيق عثر على لفافات تحتوي على مخدر الحشيش بوزن 6.56 كيلوغرامات تم اخفاؤها في أماكن ضيقة ومتفرقة بالمركبة.

وقال حميد محمد مدير إدارة المراكز الجمركية البرية: "تعكس هذه الضبطية يقظة ومهارة مفتشي جمارك دبي في قراءة لغة الجسد وارتفاع الحس الأمني لديهم، والذي مكنهم من إحباط تهريب هذه المخدرات وضبط المسافر بعد الاشتباه فيه، مؤكداً أن جمارك دبي تضع في مقدمة أولوياتها تلقي كادرها من المفتشين لبرامج تدريبية تخصصية في جميع المجالات الجمركية والأمنية وفق أجود وأفضل المعايير العالمية للتعرف إلى كافة المواد الممنوعة والخطرة والتي تضر بأفراد المجتمع، وذلك في ضوء خطتها نحو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً".

من جانبه، أشاد محمد عبد الله راشد مدير أول تفتيش بمهارة وكفاءة المفتشين الجمركيين ودورهم الفعال في إحباط دخول هذه الكمية الكبيرة من المخدرات إلى الدولة، والتي ستشكل خطراً كبيراً على الأفراد والمجتمعات، نحن نعمل بكل جهد لحماية الحدود والمنافذ الجمركية معتمدين على الكوادر المؤهلة في قطاع التفتيش الجمركي، إضافة إلى استخدام أفضل وأهم أجهزة الفحص والمعاينة في التفتيش وهي الأحدث عالمياً، لذلك تحرص جمارك دبي على تزويد المراكز بالأجهزة النوعية بهدف تسهيل التجارة المشروعة وتأمين منافذ الإمارة.

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