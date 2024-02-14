محمد بن زايد: بفضل رعاية محمد بن راشد أصبحت "قمة الحكومات" منصة عالمية للحوار على أرض الإمارات

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقمة العالمية للحكومات 2024، جسدت مكانتها المهمة ضمن الفعاليات العالمية الكبرى، عبر الحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى، والموضوعات الحيوية التي طرحت على جدول أعمالها والتنظيم المتميز لها.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "الحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى في "القمة العالمية للحكومات 2024" والموضوعات الحيوية التي طرحت على جدول أعمالها والتنظيم المتميز لها، جسد مكانتها الهامة ضمن الفعاليات الكبرى في العالم".

وأضاف سموه: "بفضل رعاية أخي محمد بن راشد، أصبحت القمة منصة عالمية على أرض الإمارات، للحوار حول تطوير العمل الحكومي واستشراف حكومات المستقبل بما يعود بالخير على الشعوب في مختلف دول العالم".

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