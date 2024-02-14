محمد بن زايد يهنئ إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية بأذربيجان

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلهام علييف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أذربيجان.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أهنئ الرئيس إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة أذربيجان نحو مزيد من التقدم والنماء، وأتطلع إلى مواصلة العمل المشترك معه لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة المصالح المتبادلة لمصلحة البلدين وشعبيهما.».

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