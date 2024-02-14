الأرصاد: العين سجلت أعلى كمية أمطار بواقع 175 ملم

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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سقطت اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على اوحلة و والبصيرة والحلاه وجبل الحيل ومناطق متفرقة بالفجيرة، وعلى مليحة وكلباء وخورفكان بالشارقة وعلى شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه الفجيرة، كما أدت الأمطار الغزيرة إلى جريان وادي الحلو في الشارقة ووادي مي بالفجيرة.

واستمر طقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا وظهرت السحب على بعض المناطق الشرقية مع سقوط أمطارمتفاوتة، وحدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ويكون الطقس رطبا ليلا وصباح الخميس مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج، قد يضطرب مع السحب في بحر عمان.

كما يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس "الخميس" صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة لسقوط أمطار.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته اليوم بشأن توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أعلى مجموع لكميات الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري في 5 مناطق وهي: جامعة الإمارات في العين بواقع 175.5 ملم، وخطم الشكلة في العين 152 ملم، ومطار الفجيرة الدولي 148.5 ملم، والصاروج في العين 138.6 ملم، وكلباء 133.2 ملم.

وتعرضت الدولة خلال الأيام الماضية لحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي عمل على تدفق كميات كثيفة من السحب من جهة الغرب مصحوبة بسقوط أمطار شديدة رعدية الغزارة على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والبرد.

يشار إلى أن أعلى كمية أمطار خلال شهر فبراير سجلت في الحويلات برأس الخيمة في عام 1988 بمقدار 317 ملم.

كما سجلت مناطق عديدة في أبوظبي كميات أمطار مرتفعة شملت: العجبان 82.9 ملم، والجرف 58.5 ملم، وجزيرة أم يقينة 50.5 ملم، ورأس غناضة 47.8 ملم، ومطار زايد الدولي 44.6 ملم وجزيرة الريم 43.2 ملم، والشوامخ 45.6 ملم، وأشعب 42.8 ملم، وكورنيش أبوظبي وجزيرتي الأريام والريم والحفار بواقع 42 ملم.

وشملت الأمطار الغزيرة في العين كل من: جامعة الإمارات بواقع 175.5 ملم، وخطم الشكلة 152 ملم، والصاروج 138.6 ملم، والروضة 121.6 ملم، وفي أم غافة 88.1 ملم، وصاع 86.8 ملم، ومطار العين الدولي 77.2 ملم، وركنة 77.6 ملم، والقطارة ومزيد 64 ملم، ودمثة 60.7 ملم، وسويحان 54.6 ملم، وجبل حفيف 51.6 ملم، والقطارة 46 ملم، والعراد 45.8 ملم، وأشعب 42.3 ملم والهير 41.5 ملم.

وسجلت أعلى كميات أمطار في دبي على: سيح السلم 92.8 ملم، واكسبو 80.9 ملم، والمرموم 75 ملم، ومطار آل مكتوم الدولي، و67.6 في جميرا، ومرغم 64.8 ملم، مطار دبي الدولي 37 ملم.

كما سجلت مناطق عديدة في الفجيرة كميات كبيرة من الأمطار في مطار الفجيرة 148.5 ملم، وكلباء 133.2 ملم، وخورفكان 87.5 ملم، وميناء الفجيرة ومربح 95.5 ملم، وميناء خورفكان 87.3 ملم، وبين 40 إلى 50 ملم في وادي الطوى ودبا وغيرها.

كما سجلت كميات كبيرة من الأمطار في رأس الخيمة والشارقة وعجمان في مليحة 63.8 ملم، ودبا 55.6 ملم، وفلج المعلا 48.6 ملم، والفرفار 39.5 ملم والمنامة 37.1 ملم، والطويين 33.6 ملم، وجبل مبرح 31.8 ملم، وبين 30 إلى 40 ملم في جبل جيس وجبل مبرح وجبل الرحمة ومطار رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والمنامة.

كما سقطت أمطار غزيرة على منطقة الظفرة وعدد من الجزر في جزيرة قرنين 58.8 ملم، والمرفأ 43.8 ملم، وجبل الظنة 23.8 ملم، وجزيرة ارزنه 17.5 ملم وبين 10 إلى 20 ملم في جزر دلما ومكاسب وصير بني ياس وأبو الأبيض.

وخلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري شوهدت أمطار غزيرة مع برق ورعد وبرد على مدينة محمد بن زايد والوثبة ومدينة شخبوط والشوامخ وساس النخل وبني ياس ومدينة خليفة ومصفح في أبوظبي، وفي المرفأ ومدينة زايد بمنطقة الظفرة، وأمطار غزيرة مع برد على سويحان والعامرة وعلى مناطق متفرقة من مدينة بالعين، وفي فلج المعلا بأم القيوين وخورفكان بالشارقة.

كما شوهدت أمطار أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على: سبخة مطي وحرس حدود الجزيرة بمنطقة الظفرة، وعلى جزيرة أبوظبي وجزيرة دلما ومطار زايد الدولي ومطار البطين الدولي، ومطار العين الدولي وغنيمة وزاخر بالعين، والعوير والليسيلي بدبي، والمدام بالشارقة وأمطار غزيرة على مخيرز وجزيرة زيركوه ومن جسر أبو الأبيض إلى جسر الهرمية وعلى طريق الشيخ خليفة الدولي والرويس وقرين العيش بمنطقة الظفرة، ووادي سهم بالفجيرة، وسيح شعيب، وطريق الروضة والطوية وعين الفايضة وهيلي بالعين والقادسية وكلباء ووشاح وفلي بالشارقة وحتا وجبل علي بدبي وطريق المدام - الشويب وطريق الذيد - فلج المعلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد على بدع المطاوعة.



وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة اليوم بمقدار 8.1 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة بعد ربع ساعة من منتصف الليل بتوقيت الإمارات

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