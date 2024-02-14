«الشارقة الخيرية» تستهدف من خلال «جود» جمع 136 مليون درهم لرمضان

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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كشفت جمعية الشارقة الخيرية، عن مستهدفات ومخصصات مشاريع حملتها الرمضانية "جود" للعام الجاري 2024، والتي تمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتم الإعلان عن كافة تفاصيل الحملة خلال المؤتمر الصحفي الذي تم إطلاقه صباح أمس بفندق شيراتون الشارقة، برعاية الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، حيث تستهدف جمع 136 مليون درهم، وتعول على المحسنين تسليم زكاة أموالهم من خلال الجمعية، حيث ترتكز النسبة الكبرى من مستهدفات الحملة على تبرعات المحسنين من الزكاة، كما أنه تم تخصيص 65.1 مليون درهم لتغطية المشاريع ال5 الرئيسية للحملة، حيث تم اعتماد 12.4 مليون درهم لتوفير 830 ألف وجبة إفطار صائم داخل وخارج الدولة، إلى جانب توصيل مستحقات السلة الرمضانية إلى 17250 مستفيد بتكلفة 1.7 درهم، كما نستهدف توزيع زكاة الفطر لصالح 40 ألف شخص بتكلفة 3.2 ملايين درهم، وكسوة العيد لصالح 2875 مستفيد بتكلفة 862500 درهم من المسجلين بكشوف المساعدات داخل الدولة، بجانب 2200 مستفيد آخرين في عدد من المناطق في جمهورية مصر العربية بتكلفة 200 ألف درهم وبالتعاون مع سفارة الدولة في القاهرة، بالإضافة إلى تخصيص مليون درهم لدعم مبادرة تفريج كربة النزلاء بالمنشآت العقابية والإصلاحية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وحضور المؤتمر الصحفي، محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي ورؤساء القطاعات ومدراء الإدارات والإدارات الفرعية والأقسام والموظفين.

تثمين

وثمن الدكتور يعقوب النقبي عضو مجلس الإدارة دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، ولما يقدمونه من دعم ورعاية لمسيرة العمل الخيري.

وقال: نولي الحملة الرمضانية اهتماماً بالغاً، إذ تعد بمثابة الحملة الأم لدعم سائر حملات ومشاريع الجمعية على مدار العام، وتراهن على عطاء أهل الخير وسفراء البسمة في التبرع ووضع زكاة أموالهم لما يمثله شهر رمضان من مناسبة عظيمة تكثر فيها الأعمال ويُضاعف فيها الأجر والثواب، ومن هذا المنطلق ومواصلة لجهودنا الإنسانية فقد وضعت اللجنة العليا للحملة الرمضانية "جود" خططا مدروسة لتحقيق المستهدفات المرجوة.

من جانبه أشاد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي بدعم المحسنين للحملة الرمضانية خلال العام 2023، والتي حققت زيادة على المستهدفات بنسبة 3% ، حيث كان المستهدف 125 مليون درهم، فيما بلغ الدخل النهائي 129 مليون درهم، متأملا، أن تحقق الحملة تطلعاتنا لهذا العام حيث تنتظرنا الكثير من المشاريع الخيرية التي تدعم في المقام الأول تمكين الانسان للاعتماد على نفسه وتحقيق استقراره، وقد راعينا تضمين عدد من المبادرات الخيرية التي تلمس الاحتياجات الرئيسية للمستحقين، داعيا المحسنين إلى المساهمة مع الجمعية في تنفيذ مشاريع الحملة.

استعراض

من جانبه استعرض علي محمد الراشدي رئيس قطاع الموارد والاستثمار، مستهدفات الحملة الرمضانية "جود" مؤكدا أن الجمعية تستهدف جمع 136 مليون درهم، كما أن اللجنة العليا للحملة الرمضانية بالتنسيق مع إدارة المشاريع والعون الخارجي استهدفت تضمين عدد من المبادرات الخارجية والتي ستشمل توصيل شبكات المياه بين سكان عدد من المناطق التي تعاني ندرة وشح المياه، إلى جانب بناء وتشييد عدد من المجمعات السكنية بما يضمن للمعوزين الاستقرار والحياة الآمنة إلى جانب إطلاق الحملات الطبية لتجوب المناطق النائية حول العالم.

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