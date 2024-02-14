«أراضي دبي» تدعو لحذف الإعلانات العقارية غير المحدثة من المنصات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، جميع المكاتب العقارية إلى حذف الإعلانات المدرجة على المنصات العقارية والتي لم تعد متاحة للبيع أو التأجير.

وقالت مؤسسة التنظيم العقاري في منشور على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها: «لوحظ من خلال الرقابة الدوريّة على المنصّات العقاريّة وجود بعض الإعلانات غير المحدّثة، والتي تم تعد متاحة للبيع أو التأجير ومازالت معروضة على المنصات من قبل مكاتب الوساطة العقاريّة، وعليه؛ يجب على جميع المكاتب العقاريّة مخاطبة المنصات العقاريّة خلال 3 أيام عمل بخصوص الإعلانات المدرجة التي تم الإعلان عنها عن طريق مكتب الوساطة العقاريّة أو الوسطاء التابعين للمكتب، والتي لم تعد متاحة للبيع أو التأجير، بضرورة حذف هذه الإعلانات من المنصّات، مع ضرورة إرسال نسخة من هذه المخاطبات التي تمت مع المنصّة المعلنة للمؤسسة على البريد الإلكتروني: licensing@rera.gov.ae، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونيّة المتبعة بهذا الخصوص».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز