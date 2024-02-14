اعتماد مشروعي قانونين لتأجير العقارات ومركز المنازعات الإيجارية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، واعتمد المجلس مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة ومشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالتهما للمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة لمناقشتهما.

وناقش المجلس خلال اجتماعه مجموعة من الموضوعات الحكومية، واطلع على أداء الدوائر والهيئات، ونتائج عمل القطاعات العقارية والاقتصادية في الإمارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته مقترح مشروعات التشريعات الإيجارية في إمارة الشارقة الذي يهدف إلى تنظيم اللوائح الإيجارية وتطوير البنية التشريعية بالتزامن مع التطور العمراني والإقبال في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الحكومية وتسريعها وأتمتتها والتأكد من ضمان حقوق جميع الأطراف وحمايتهم، والتسهيل على الملاك أصحاب العقارات والمستأجرين.

واطلع المجلس على تقرير نتائج الدورة التاسعة لمعرض الشارقة العقاري – ايكرس 2024، الذي بلغت قيمة الصفقات العقارية فيه 1.3 مليار درهم، وأقيم بمشاركة 93 شركة عقارية وزار المعرض قرابة 13 ألف زائر وبلغ عدد معاملات البيع 691 معاملة، بالإضافة إلى المقارنات في حجم المبيعات للمعرض بين العامين 2023 و2024 والذي سجل نمواً كبيراً بنسبة 202 ٪. إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، قراراً بإنشاء وتشكيل لجنة إزالة التعديات في المزارع في مدينة الشارقة.

ونص القرار على أن تنشأ في إمارة الشارقة لجنة إزالة التعديات في المزارع المنح والمملوكة في مدينة الشارقة، وتتبع بلدية مدينة الشارقة، وتراعى التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وتختص اللجنة بالعديد من المهام والصلاحيات.

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