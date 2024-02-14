رئيس وزراء سيراليون: علاقاتنا وثيقة بالإمارات في مختلف المجالات

المصدر: دبي - وام

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أكد الدكتور ديفيد سنجه، رئيس وزراء جمهورية سيراليون، على عمق العلاقات الاستراتيجية الوثيقة مع دولة الإمارات في مختلف المجالات بما فيها التعليم والتكنولوجيا، حيث يضع كلا البلدين هذه المجالات ضمن أولوياتهما لتنمية المهارات الشابة التي بدورها تستكمل مسيرة تطوير الحكومات المستدامة.

وأعرب عن تطلعهم لمواصلة تعزيز التعاون مع دولة الإمارات خصوصاً في مجال التعليم، وكذلك تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالتعليم والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات العامة والتبادل المعرفي، مشيراً إلى تشارك البلدين الرؤى والطموحات المستقبلية الواعدة. وأكد على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، أن القمة تشكل حلقة وصل فريدة لمناقشة مستقبل الحكومات وتبادل الأفكار.

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