سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في خليفة البلوشي وسليمان الشحي

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في شهيدي الوطن، الوكيل أول خليفة البلوشي، والعريف سليمان الشحي اللذين استشهدا مع زملائهما إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

ولدى زيارة سموه مجلس عزاء الوكيل أول خليفة البلوشي في عجمان، دعا سموه الباري عز وجل أن يتغمد الشهيد البلوشي، وجميع شهداء الوطن برحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء. إلى ذلك، ولدى زيارة سموه لمجلس عزاء العريف سليمان الشحي في منطقة الدقداقة برأس الخيمة، دعا سموه الباري عز وجل أن يتغمد الشهيد الشحي، وجميع شهداء الوطن برحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز