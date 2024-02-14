منافسات قوية في اليوم الثاني لـ«تحدي فرق الإنقاذ»

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي فعاليات اليوم الثاني من تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024 في المدينة التدريبية بالروّية، والذي يُقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وتُنظمه الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي وبالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO).

وحضر منافسات اليوم الثاني، اللواء الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد الخبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، والعميد صلاح جمعة ناصر بو عصيبة، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.

وشهد اليوم الثاني منافسات قوية بين الفرق المشاركة التي خاضت 6 سيناريوهات تحاكي الحوادث المعقدة، وشارك فيها فريقا الإنقاذ 1 و2 بشرطة دبي، وفريق الإنقاذ التابع للدفاع المدني بجمهورية سنغافورة، وفريق الإنقاذ التابع للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، وفريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وفريق هيئة الشارقة للدفاع المدني، وفريق القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

تنافس قوي

وقال العميد الخبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، إن التحدي شهد مستوى عالياً من التنافس، ما يؤكد أهمية هذه المسابقات في رفع مستوى جهوزية فرق الإنقاذ، وتبادل الخبرات والمعارف، إذ استطاعت الفرق أن تحقق أرقاماً قياسية في إنجاز المهمة والسيناريو، سواء في الإنقاذ القياسي أو الإنقاذ المعقد. وأوضح أن قائمة احتساب النتائج تتضمن 3 محاور رئيسة، وهي احتساب نتائج قائد الحدث، ونتائج الفريق التقني، ونتائج منافسات الإنقاذ السريع لضحايا الصدمة، ويتم تقييم واختبار الفرق من قبل حكام متخصصين من المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO)، وسيتم الإعلان عن الفرق الفائزة في اليوم الثالث/الأخير من التحدي.

معايير عالية

وبيّن العقيد خالد الحمادي مدير إدارة البحث والإنقاذ بشرطة دبي، أن المنافسة تتطلب مهارات عالية، كون التقييم واحتساب النقاط، يضعان الكثير من المعايير القياسية التي يجب تلبيتها لتحقيق النقاط كافة لإنجاز كل مهمة إنقاذ.

وتابع العقيد الحمادي: وفي المحور الثاني الخاص باحتساب نتائج الفريق التقني، يتضمن المحور معايير عدة ومنها التعامل مع الضحايا، والعمليات، وتتبع التقدم، وتحييد الأخطار، والتحذيرات وردود الفعل، والتنظيم، والأداء الفني، والحماية في أثناء العمليات، ويتضمن المحور الثالث المتعلق بنتائج منافسات الإنقاذ السريع لضحايا الصدمة، معايير تقييم منها الرعاية الأولية، وعلاج الإصابات، وتحديد الخسائر الحرجة، والفحص، والاتصال مع الضحايا.

تجارب وممارسات

بدوره، قال آيان ماريت ممثل المنظمة العالمية للإنقاذ: لهذه التجارب والممارسات دور كبير في اكتساب الفرق خبرات أكثر، إذ يتبادلون ويخوضون تجارب جديدة، وخاصة أن تنوع الفرق يبرز العديد من المهارات، ويسهم في رفع جودة الخبرات المشاركة.

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