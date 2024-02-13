الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائم أحيانا على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:58 والمد الثاني عند الساعة 04:55 والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 22:22.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 13:21 والمد الثاني عند الساعة 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:50 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 85 40

دبي 28 17 85 40

الشارقة 28 17 85 40

عجمان 26 18 85 30

أم القيوين 27 19 85 45

رأس الخيمة 28 16 85 40

الفجيرة 25 17 85 40

العـين 27 16 90 40

ليوا 27 17 90 35

الرويس 25 16 90 35

السلع 24 17 90 30

دلـمـا 24 15 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 24 16 85 35

أبو موسى 24 16 85 35

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