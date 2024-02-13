العالم يتذوق النكهات الإماراتية خلال القمة العالمية للحكومات

المصدر: وام

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تلتقي الثقافات من جميع أنحاء العالم في القمة العالمية للحكومات بدبي هذه الايام ويقف الشيف الإماراتي فيصل الهرمودي حاملا على عاتقه مهمة نقل النكهات الاماراتية للعالمية مع الروح الإماراتية الأصيلة.

يدير الشيف فيصل الهرمودي ركنا خاصا مميزا وسط الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات بأسلوبه الخاص في الطهي حيث قرر أن يشارك إبداعه مع العالم من خلال قائمة طعام مميزة، ويتم تحضير الأطباق العالمية باستخدام نكهات محلية تظهر للعالم أن الطبخ ليس مجرد إعداد الطعام، بل هو رحلة ثقافية تعرفنا على حضارات مختلفة فمثلا يمكن للمشاركين في القمة أن يتذوقو "مدلاين" وهو عبارة عن سويت فرنسي بنكهة القهوة العربية، أو "التارت" وهو عبارة عن حمص بالتمر و"الجامي" الإماراتي.

ويشارك الشيف الهرمودي في نقل النكهة الإماراتية للعالمية في القمة مجموعة من أصحاب الهمم من جمعية الإمارات للتوحد ليثبتوا أن الإعاقة ليست عائقا أمام النجاح، وأن أصحاب الهمم قادرون على تحقيق أحلامهم ومشاركة إبداعاتهم مع العالم، ففي القمة العالمية للحكومات، لا تتذوق الطعام فقط، بل تسافر عبر العالم وتشارك في رحلة مع التنوع والتفاهم بين الثقافات العالمية.

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