الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة من الأربعاء 14 فبراير إلى الأحد 18 فبراير 2024 على النحو التالي:

الأربعاء

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي وتظهر السحب المنخفضة خاصة شرقاً مع سقوط أمطار – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج، قد يضطرب مع السحب في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على المناطق الشرقية.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً يصبح غائماً على بعض المناطق الشمالية ليلاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: غائم جزئي إلى غائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة شمالاً صباحاً - انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية نشطة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س

البحر: متوسط الموج يضطرب تدريجياً ويصبح شديد الاضطراب أحياناً ليلاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز