حمدان بن محمد: جائزة "تكنولوجيا الحكومات" تعكس نهج الإمارات في تأسيس خدمات حكومية تسهل حياة الناس

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن جائزة "تكنولوجيا الحكومات" تعكس نهج الإمارات وتوجهاتها بتحفيز الطاقات ودعم الجهود لتأسيس جيل مستقبلي من الخدمات الحكومية التي تسهل حياة الناس.

وكان سموه كرَّم، ضمن القمة العالمية للحكومات، الفائزين بجائزة "تكنولوجيا الحكومات".

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "ضمن القمة العالمية للحكومات منصة صناعة المستقبل والتجمع الحكومي الأكبر، كرمنا الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات".

وأضاف سموه: "تعكس الجائزة نهج الإمارات وتوجهاتها بتحفيز الطاقات ودعم الجهود لتأسيس جيل مستقبلي من الخدمات الحكومية التي تسهل حياة الناس وتحتفي بأفضل الحلول المبتكرة عالمياً في التطوير الحكومي".

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