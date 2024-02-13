محمد بن راشد يلتقي رئيس قيرغيزستان ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024

المصدر: البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئيس قيرغيزستان، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.

وأعرب سموه عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات الصداقة التي تجمعها مع جمهورية قيرغيزستان، والحرص المشترك على تطويرها بما يدعم طموحات البلدين والشعبين الصديقين ويسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

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