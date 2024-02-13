شرطة دبي تتلقى 25 ألفاً و107 مكالمات طارئة وغير طارئة خلال المُنخفض الجوي

المصدر: البيان

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تلقت القيادة العامة لشرطة دبي، 25 ألفاً و107 مكالمات خلال المُنخفض الجوي الأخير الذي شهدته الدولة، بواقع 21 ألفاً و300 مكالمة على رقم الطوارئ (999)، و3807 مكالمات على رقم الاتصال (901)، كما سجلت 575 بلاغاً مرورياً في مركز القيادة والسيطرة.

وأوضح العميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، أن مركز الاتصال (901)، تلقى خلال فترة التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها الدولة، 3807 مكالمات، مؤكداً أن مركز الاتصال 901 مُخصص لتلقي المكالمات غير الطارئة، والإجابة عن استفسارات المُتعاملين بشأن خدمات شرطة دبي المختلفة، وأي استفسارات تختص بالمجال الشرطي والأمني بدبي، ويعمل في المركز ضباط وأفراد على قدر عال من المهنية والكفاءة للإجابة بسرعة وتقديم خدمة رائدة تُسعد المُتعاملين.

العمليات 999

وأوضح العقيد محمد المهيري، مدير مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، أن رقم الطوارئ (999)، استقبل 21 ألفاً و300 مكالمة، وذلك بالتزامن مع المُنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي تساقطت على الدولة، إضافة إلى تسجيل 575 بلاغاً مرورياً في الفترة ذاتها.

وأكد مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، أن المركز على أتم الجهوزية لاستقبال المكالمات على مدار الـ 24 ساعة، والحرص على العمل بسرعة ودقة للاستجابة للحالات والبلاغات الطارئة، سواء في أوقات العمل الرسمية أو الإجازات المختلفة، وذلك لأن سلامة الفرد وأمنه أولوية قصوى لموظفي شرطة دبي.

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