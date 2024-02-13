رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء الهند لدى وصوله أبوظبي

المصدر: وام

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وصل ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة إلى دولة الإمارات في زيارة يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد في دبي وتشارك فيها الهند ضيف شرف.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.. في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء الهند لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

وجرت لرئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والهند فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لرئيس الوزراء الضيف.

وقد كان في الاستقبال كل من .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى الهند وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

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