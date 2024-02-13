تعاون بين «إقامة دبي» و«غرفة عجمان» في الريادة والابتكار

المصدر: دبي-البيان

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أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبيّ، مذكرة تفاهم، مع غرفة تجارة وصناعة عجمان، ترتكز على إِرساء دعائم التعاون الاستراتيجي بينهما، بهدف توحيد الجهود، بما يعود بمردود إيجابي على صعيد التنمية المستدامة.

ووقّعَ المذكرة، الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والمهندس عبد الله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان.

جاء التوقيع خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، وحضر توقيع مذكرة التفاهم من الطرف الثاني الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، ومريم خليفة النعيمي عضو مجلس الإدارة وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان فيما حضرها من الطرف الأول اللواء عبيد بن سرور نائب المدير العام واللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية والعميد عبد الصمد حسين مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي بالإنابة.

وتشمل المذكرة، تطبيق أفضل المعايير والممارسات والتثقيف في المجالات التخصصية، كتأهيل الموظفين في مجال نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات وقنوات تقديم الخدمات، وإدارة التغيير والإطار العام لإدارة المؤشرات الاستراتيجية والوطنية، والشراكة والاتصال الحكومي، ومنظومة إدارة الابتكار وإدارة وتنظيم المعارض.

وقال الفريق محمد أحمد المري إنّ إقامة دبيّ ومن خلال حرصها المستمر على تقديم الدعم المعرفي والتعاون الاستراتيجي مع المؤسسات الحكومية في القطاعات المختلفة، تهدف إلى تكامل الجهود وتبادل الخبرات مع غرفة عجمان. من جانبه أكد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن مساعي الغرفة لتطوير شبكة علاقات استراتيجية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والخدمات في الغرفة.

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