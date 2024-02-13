سيناتور أمريكي: القمة منصة لتبادل الخبرات والمعارف

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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أكد كيفن توماس، السيناتور الأمريكي عن ولاية نيويورك ورئيس لجنة حماية المستهلك أن القمة العالمية للحكومات منصة لتبادل الخبرات والمعارف حول أهم الموضوعات، التي تهم الحكومات والمجتمعات للنهوض بالقطاعات الحيوية، التي تسهم في تحقيق مستقبل مزدهر للإنسان، حيث تمكنت خلال دوراتها من جمع صانعي القرار والخبراء من حول العالم، للتباحث والخروج بشراكات فاعلة، تسهم في استكشاف فرص جديدة أمام الحكومات، وتصميم الآليات لمواجهة التحديات العالمية والسعي للارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي في المجالات المختلفة.

وأوضح أن مواضيع متنوعة وقضايا عالمية وتحديات مستقبلية تناقش تحت قبة القمة العالمية للحكومة، تسهم مخرجاتها في تحديد التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية، التي تسهم في تعزيز الخطط لبدء مرحلة جديدة ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية، تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.

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