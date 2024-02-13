سالم القاسمي: الإمارات تدعم المبدعين وأصحاب المواهب

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية ثقافية متميزة، لدعم المبدعين وتمكين أصحاب المواهب.

جاء ذلك خلال جلسة حملت عنوان «مستقبل الصناعات الإبداعية.. كيف يمكن للحكومات تنمية المواهب؟»، ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، كما شاركت في الجلسة داستي جنكينز، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية لـ«سبوتيفاي»، وأدارت الجلسة الإعلامية مينا العريبي رئيسة تحرير صحيفة «ذا ناشيونال». وقال معالي الشيخ سالم القاسمي: «إن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية ثقافية متميزة، لدعم المبدعين وتمكين أصحاب المواهب، وإن أردت أن أحصي عدد المؤسسات الثقافية في الدولة، وتلك التي ترعى المواهب وتحتضن المبدعين، فلن أتمكن من هذا، لتنوعها وكثرتها، وهي تعمل وفق سياسات ممنهجة تهدف لاستقطاب أصحاب المواهب ودمجهم في هذه المؤسسات وتقديم كافة أشكال الدعم لهم».

تعاون مرن

وسلط معاليه الضوء على أهمية المرونة في التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وقال: «من الضروري توفير المرونة عند التعاون بين القطاعين لتحقيق الهدف المشترك وهو تسخير كافة السبل والأدوات لدعم المبدعين، فالمبدع لا يحتاج إلى التمويل المادي فحسب، بل إلى سياسات مرنة تمهد طريق العمل أمامه وتذلل كافة الصعوبات، ويحتاج إلى العلم والثقافة والتكنولوجيا».

من جانبها، قالت داستي جنكينز: «عند الحديث عن الخوارزميات، يشعر الكثيرون بالقلق، ولكن في الواقع من الأفضل اعتبار الخوارزميات تكنولوجيا جديدة وجدت لمساعدة الناس، وليس العكس، فلماذا نترك الخوارزميات تسيطر على ما نريد رؤيته من محتوى مثلاً، في الوقت الذي يمكننا نحن التحكم فيما نريد الاطلاع عليه بمساعدة الخوارزميات التي تسهل لنا آلية العمل».

تأسيس «سبوتيفاي»

وتحدثت جنكينز عن تأسيس منصة «سبوتيفاي» قبل نحو 17 عاماً قائلة: «عندما فكرنا بتأسيس المنصة واجهنا تحدياً كبيراً، وهو ما الذي سيجعل الناس يدفعون الأموال للحصول على خدمة كانوا يحصلون عليها مجاناً؟ ولكن في الوقت ذاته كان أمام مؤسسي المنصة هدف مهم جعلهم يسعون جاهدين لتكون خدماتهم مميزة ومشجعة للجميع للمشاركة، والهدف كان وما زال دعم المبدعين، ومنحهم حقهم الأدبي والمادي، فقد كانت أعمالهم الإبداعية في السابق تتعرض للسرقة بسهولة».

وأضافت: «نعمل على مستوى العالم لنمكّن المبدعين ونمنحهم فرص إظهار مواهبهم، ونساعدهم ليكونوا على المسار الصحيح لطريق الإبداع وذلك بالطبع بالتعاون مع الحكومات التي ينبغي أن تذلل لنا الصعوبات كافة لننجح في تحقيق هدفنا الأساسي في رعاية وتنمية وتمكين أصحاب الموهبة».

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