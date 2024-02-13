تفاهم «الداخلية» وغرفة عجمان لتطوير الأداء

المصدر: دبي - وام

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وقعت وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات الوطنية ضمن جهود متواصلة للارتقاء بالأداء المؤسسي.

وقع المذكرة على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي عن جانب وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة وعن غرفة تجارة وصناعة عجمان عبدالله محمد المويجعي رئيس مجلس الإدارة بحضور مسؤولين من الطرفين.

وتقضي مذكرة التفاهم بتنسيق التعاون المشترك وأهمية نقل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات والتجارب المتميزة والداعمة للارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي وتطوير منظومة العمل.

وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي إن الوزارة حريصة بتوجيهات حكومة الإمارات على تعزيز العمل التكاملي المشترك بصورة مستدامة تضمن جهوداً متواصلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية الإمارات في تطوير الأداء المؤسسي وجودة الحياة للمجتمع.

وأضاف إن المذكرة تصب في مصلحة تعزيز العمل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية في سبيل استدامة التطوير والتحديث ومسيرة الريادة والتميز. وأكد عبدالله المويجعي أهمية مذكرة التفاهم ودورها في توطيد العلاقة القائمة بين الغرفة ووزارة الداخلية وبناء شراكة استراتيجية فعالة.

وقال: «يأتي هذا التعاون في إطار حرص الغرفة على بناء شراكات قوية مع الجهات الحكومية الاتحادية، وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة لأعضائنا».

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