تفاهم بين بلدية دبي وشركات عالمية لإنتاج وقود طيران مستدام

المصدر: دبي - البيان

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بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أبرمت بلدية دبي، وتحالف شركات عالمية «إن في بيسكس إس إيه» و«ماروبيني الشرق الأوسط وأفريقيا المحدودة للطاقة»، و«إينوك للتسويق»، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز إدارة النفايات في إمارة دبي، عبر إنشاء مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة المخلوطة بالنفايات العضوية والهيدروجين الأخضر الناتج من عملية معالجة مياه الصرف الصحي، وفق تقنيات متقدمة، واستخدامها في إنتاج الوقود المستدام للطائرات.

نهج الاستدامة

وتدعم المذكرة، التي تم توقيعها ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، سياسة ونهج الاستدامة في دولة الإمارات، والتزامها بحماية البيئة وصيانة الموارد ومواجهة التغير المناخي عبر مبادرات واستراتيجيات، تعزز من تحقيق المستهدفات الوطنية البيئية، وإزالة الكربون من قطاع النفايات، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن أنشطة إدارة النفايات بكافة أنواعها ومراحلها، كما تتماشى المذكرة مع أجندة القمة بشأن استشراف المستقبل. وقع الاتفاقية داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وبيتر ليمبريشتس، المدير العام لشركة «بيسكس» الشرق الأوسط، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، واتارو إيكوشيما، المدير العام لأعمال الطاقة الجديدة في شركة «ماروبيني الشرق الأوسط وأفريقيا المحدودة للطاقة».

استدامة وريادة

وأكد داوود الهاجري أهمية الشراكة الجديدة مع تحالف الشركات، والتي ستسهم في دعم المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات في تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، إضافة إلى دعم إدارة عمليات النفايات في إمارة دبي، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية دبي للإدارة المتكاملة للنفايات 2021 ــ 2041، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وسياسة الاقتصاد الدائري 2021 ــ 2031، والسياسة الوطنية للهيدروجين لعام 2031.

وأشار الهاجري إلى أن الشراكة الجديدة حول المشروع تجسد محاور عمل البلدية وأهدافها، وخططها في تطوير حلول متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات، وتعزيز معدلات تدويرها ومعالجتها، بما يجعل دبي مدينة أكثر استدامة، ويعزز من ريادتها العالمية في تبني الحلول المستدامة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وقال: «تتمثل ممكنات نجاح المشروع، الذي تجري دراسته والمتوقع تنفيذه في يوليو 2025، عبر توافر التكنولوجيا المطلوبة، والمواد الأساسية في بلدية دبي لإنتاج الوقود المستدام (SAF)، والتي تشمل النفايات ومياه الصرف الصحي المعالجة، إضافة إلى وجود المستثمرين والشركاء الداعمين».

تقليل البصمة

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «ندرك في إينوك الدور الجوهري، الذي يسهم به وقود الطيران المستدام في خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير، وما له من دور في تطبيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع. وانطلاقاً من ذلك يأتي توقيع هذه الاتفاقية المهمة في إطار الجهود الرامية لتحقيق هدف دولة الإمارات في بلوغ نسبة لا تقل عن 1% كوقود مستدام منتج محلياً، من إجمالي الوقود المزود في مطارات الدولة لشركات الطيران الإماراتية في عام 2031».

وأضاف: «إن هذا التعاون يضعنا على الطريق الصحيح نحو إنتاج وقود الطيران المستدام، من خلال عمليات مبتكرة واستخدام الطاقة الخضراء، ويتيح العمل بشكل وثيق مع بلدية دبي لتحويل المواد الأولية المستدامة مثل النفايات البلدية الصلبة لإنتاج وقود الطيران المستدام على نطاق واسع، وتقليل البصمة الكربونية لصناعة الطيران وتعزيز الاقتصاد الدائري، الذي يركز على إعادة التدوير».

وقال بيتر ليمبريشتس، المدير العام لشركة «بيسكس» الشرق الأوسط: تواصل «بيسكس» التزامها الراسخ بريادة الحلول المستدامة، التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

مبادرات

وقال اتارو إيكوشيما، المدير العام لأعمال الطاقة الجديدة في شركة «ماروبيني الشرق الأوسط وأفريقيا المحدودة للطاقة»: «تماشياً مع استراتيجيتها الخضراء لعام 2022 تسعى ماروبيني إلى أن تكون سباقة في قطاع الأعمال الخضراء»، من خلال معالجة القضايا البيئية في مختلف القطاعات وتنفيذ مبادرات الاستدامة مثل إنتاج وقود الطيران المستدام.

وتنص الاتفاقية في بنودها على توفير بلدية دبي كمية محددة يومياً من نفايات البلدية الصلبة، والتي تكون مخلوطة بالنفايات العضوية والهيدروجين الأخضر الناتج من عملية معالجة مياه الصرف الصحي.

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