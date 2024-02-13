إعلامي أمريكي يكشف كواليس مقابلته مع بوتين

المصدر: دبي - البيان

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كشف تاكر كارلسون الإعلامي الأمريكي ومؤسس «The Tucker Carlson Network»، كواليس مقابلته الصحافية التي أجراها مؤخراً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، مؤكداً أهميتها بالنسبة له للتعرف على موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية.

وتحدث كارلسون، خلال جلسة رئيسية بعنوان «كيف يرى تاكر كارلسون مستقبل السرد القصصي؟» .

وتطرق خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي عماد الدين أديب، لسبب لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإجراء مقابلة نادرة معه في هذا التوقيت والظروف الراهنة، مؤكداً أنه كان لديه فضول للتعرف على شخصية الرئيس بوتين ورأيه في وقف الحرب مع أوكرانيا.

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