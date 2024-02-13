تفاهم بين أكاديمية الإعلام الجديد وغرفة تجارة وصناعة عجمان

المصدر: دبي - البيان

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وقعت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، مذكرة تعاون مع غرفة تجارة وصناعة عجمان، لتعزيز التعاون المشترك وتوفير خدمات تعليمية رائدة ومبتكرة عبر مركز عجمان لريادة الأعمال التابع لغرفة عجمان، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2024.

تأتي المذكرة التي شهد توقيعها سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، والمهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، ووقعتها عن أكاديمية الإعلام الجديد عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي للأكاديمية، وعن غرفة تجارة وصناعة عجمان، مريم خليفة النعيمي عضو مجلس إدارة الغرفة، دعماً لتوفير منصة تعليمية وتدريبية مبتكرة ومستدامة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال في إمارة عجمان ودولة الإمارات.

ونصت مذكرة التفاهم على اعتماد مركز عجمان لريادة الأعمال كمنصة لإطلاق خدمات وبرامج أكاديمية الإعلام الجديد، والتعاون في توفير منصة تدريبية وتعليمية مستدامة للمواطنين والمقيمين، كما اتفق الطرفان على تنفيذ فعاليات نوعية متخصصة موجهة لأصحاب الأعمال وتأهيلهم بأدوات الإدارة والتسويق المبتكرة والقائمة على أحدث التقنيات التعليمية الحديثة والذكاء الاصطناعي.

حضر توقيع مذكرة التفاهم الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وسالم السويدي المدير العام، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، ومروان حارب العرياني المدير التنفيذي لمركز عجمان لريادة الأعمال بالإنابة.

تنمية القدرات

وأكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي للأكاديمية، حرص الأكاديمية على عقد شراكات تعاون استراتيجية مع كافة المؤسسات الوطنية بهدف تمكين شباب الوطن من إبراز مواهبهم والاستثمار في إمكانياتهم وبما يسهم في خلق هوية إعلامية إماراتية متميزة قادرة على التنافس عالمياً.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم مع غرفة وصناعة عجمان تأتي في إطار استراتيجية الأكاديمية الرامية إلى تهيئة المناخ لنمو صناعة المحتوى عبر برامج ومبادرات تعمل على تنمية القدرات الذاتية للكوادر المواطنة ودعمها وتوفير الفرص الملائمة لتأهيلها، وبما يدعم هذا القطاع التي يعد مستقبل الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة والابتكار والصناعات الإبداعية.

خدمات نوعية

وأكدت مريم النعيمي أن غرفة عجمان تسعى إلى توفير خدمات نوعية ذات قيمة مضافة في مجالات التعليم والتدريب والعمل على تأهيل وتثقيف شريحة كبيرة من خلال تنويع الشراكات وتوحيد الجهود لتعزيز كفاءة ومهارات رواد وأصحاب الأعمال وذلك عبر الاستغلال الأمثل للممكنات والمرافق المتكاملة التي يوفرها مركز عجمان لريادة الأعمال، بما ينعكس على تطوير الاقتصاد المحلي ونمو الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات والشراكات الفعالة الداعمة لتنمية المستدامة.

وأفادت بأن مذكرة التفاهم تتواءم مع الاستراتيجية الجديدة لمركز عجمان لريادة الأعمال والهادفة إلى تنويع أدواته وبرامجه الداعمة في مجال التدريب والتطوير والابتكار وتوفير مجموعة واسعة من حلول الأعمال والأدوات والتطبيقات الذكية الداعمة لإطلاق وتطوير المشاريع الخاصة، كما يسعى المركز لتعزيز دوره كحلقة وصل تسهم في بناء علاقات وشبكات اجتماعية بين رواد الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والمؤسسات التعليمية المبتكرة.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم مع أكاديمية الإعلام الجديد جاءت مواكبة مع أهداف وتطلعات غرفة عجمان ومركز عجمان لريادة الأعمال لتوفير خدمات استشارية وتعليمية وتدريبية موجهة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والمقبلين على تنفيذ مشاريع خاصة وتشجيعهم على تطوير أفكارهم ومشاريعهم.

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