سعود بن صقر يستقبل وزيرة إستونية وقنصل اليابان

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس كلاً على حدة، الدكتورة كريستينا كالاس، وزيرة التعليم والبحث في جمهورية إستونيا، التي تزور البلاد حالياً، وقنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

دور التعليم

وتبادل سموه مع الوزيرة الإستونية، والوفد المرافق لها، الأحاديث المتعلقة بأهمية التعليم والبحث العلمي، ودوره المحوري في صناعة مستقبل مشرق ومزدهر للشعوب والأمم، إلى جانب بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون الوطيدة مع جمهورية إستونيا في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال التعليم، واستعراض سبل تعزيز هذا القطاع، الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد سموه بروابط الصداقة والشراكة المتنامية بين دولة الإمارات، وجمهورية إستونيا، والتي تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية.

من جانبها أكدت الدكتورة كريستينا كالاس حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون المتينة مع الإمارات في شتى القطاعات الحيوية، خاصة في مجال التعليم.

ترحيب

كما رحب سموه بجون إيمانيشي، قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك مع اليابان على مختلف الصعد.

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