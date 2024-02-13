رئيس وزراء كردستان العراق: 4 ركائز رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة

المصدر: دبي - البيان

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حدد مسرور بارزاني، رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، في كلمة رئيسية ألقاها خلال القمة، 4 ركائز رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهي «الاستقرار السياسي، والاستقرار الأمني، والازدهار الاقتصادي، ومكافحة التغير المناخي».

وقال إن الأزمات والحروب التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين أوجدت حالة من عدم الاستقرار، وكان لها آثار سلبية كبيرة على التنمية الاقتصادية والمجتمعية في كثير من دول المنطقة، مؤكداً أن تقرير المصير يعد قوة دافعة للعزيمة البشرية نحو التقدم والتغيير للأفضل، وعلى كافة الحكومات أن تتعلم من قسوة الماضي لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوبها.

وذكر مسرور بارزاني أن الإمارات تلعب دوراً كبيراً في حل قضايا المنطقة والعالم، من خلال جمعها لقادة الفكر وأبرز العقول، وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات لعرض المشكلات والتحديات، ومناقشة طرق حلها.

وحول أهمية تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي أشار إلى القضية الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية والسياسية على دول المنطقة والعالم، مؤكداً أن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الأساسية المستحقة من البداية كان من شأنه وضع حد للأزمة، التي يشهدها هذا الشعب الآن.

وأكد أن احترام حقوق الشعوب، ومحاربة الظلم والفساد، والتعاون بين الدول في تحقيق هذه الأهداف، هي مقومات أساسية لنهضة الدول وتقدمها، وضمان استقرارها.

وذكر أن إقليم كردستان العراق نجح في الحصول على حقه الشرعي، خلال صراعات استمرت على مدار الـ20 عاماً الماضية، حتى أصبح شعباً ذا سيادة، وأصبح جزءاً من الشرق الأوسط.

ودعا بارزاني قادة العالم والمنطقة إلى العمل على رفاه الشعوب، والتركيز على تحقيق التنمية والازدهار، لخلق الأمل في غد أفضل، وتوفير الوظائف لشعوبها، ودعم الاستقرار الأمني والمجتمعي.

تحدي التغير المناخي

ولفت إلى أن التغير المناخي، يعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، حيث نجحت الإمارات من خلال «COP28» في حشد الجهود الدولية لعلاج هذه المشكلة، ودعم التحول العالمي نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، مؤكداً أن تجاهل أزمة المناخ سينتج عنها تهديدات كثيرة للأمن الغذائي العالمي.

وشدد على أن وضع اقتصاد كردستان العراق على خطى راسخة من أهم الأمور التي قامت بها الحكومة، وهي شكل أساسي للنمو والاستقرار، للاستمرار بالاستثمار في الموارد البشرية، مضيفاً: «الحوكمة ضرورية لتطوير مجتمعاتنا، والمواطنون لديهم الحق لتوقع ذلك منا، لأن التنمية تخلق الوظائف وتبث الأمل إذا ما وفرنا المنظومات البيئية والاقتصادية، التي تواجه الفقر وتقتلع جذور عدم الاستقرار».

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