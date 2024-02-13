وزير الدولة لشؤون الدفاع يعزي في شهداء الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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قدم معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، واجب العزاء إلى أسر وذوي شهداء الوطن العقيد محمد المنصوري، والوكيل/1 محمد الشامسي، والوكيل/1 خليفة البلوشي، والعريف سليمان الشحي، الذين استشهدوا إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، في أثناء أداء مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وتوجه وزير الدولة لشؤون الدفاع - في زيارته مجالس العزاء - بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء.

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