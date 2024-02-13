«جنود الميدان».. جهود جبارة لضمان انسيابية حركة السير

المصدر: متابعة - قسم المحليات

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استمرت أمس حالة عدم الاستقرار الجوي، وتشكّل السحب الركامية على معظم مناطق الدولة، مصحوبة بهطول أمطار رعدية شديدة الغزارة على مناطق متفرقة، وكانت مصحوبة بالبرد والبرق على مناطق أخرى.

وسُجلت يوم أمس حتى الساعة الـ 8.30 صباحاً، أعلى كميات أمطار في جامعة الإمارات، بمقدار 136.5 ملم، كما سقطت أمطار غزيرة على مطار آل مكتوم، بلغت 52.6 ملم، وسيح السلم 56.8 ملم، وراس غناضة وجزيرة الريم 44 ملم. وسقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على وادي سهم بالفجيرة، وشوكة برأس الخيمة، وكانت شديدة الغزارة، ومصحوبة بالبرق والرعد والبرد على المرفأ وطريف في الظفرة، وكذلك في مناطق الرويس وغياثي وقرن العيش، ومدينة محمد بن زايد ومصفح وجزيرة أبوظبي وجزيرة دلما، وكانت متوسطة على مدينة زايد، ومتوسطة إلى خفيفة على عجمان وأم القيوين والشارقة والعجبان.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية خلال النهار. ومنذ الساعات الأولى لتعمق المنخفض الجوي وبدء هطول أمطار الخير على مختلف مناطق الدولة، كان «جنود الميدان»، كما العادة، في أتم الجهوزية للتعامل مع الحالة الجوية، حيث انتشرت دوريات الشرطة في الشوارع والطرقات، لتنظيم حركة السير بسلاسة، وكانت فرق الطرق والبلدية تعمل بشكل متواصل للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار. ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس شركات القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها خلال فترة الأحوال الجوية المتقلبة.‏وأكدت الوزارة أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع.



دبي



وتعاملت فرق بلدية دبي المختصة، بالشراكة مع الجهات المعنية، مع الحالة الجوية السائدة في الإمارة، وتلقت أمس 907 بلاغات، وخصصت البلدية أمس 124 كادراً إشرافياً وقيادياً، وبلغ عدد الموظفين والمهندسين والمراقبين للاستجابة للحالة المطرية 911 موظفاً، و324 عاملاً وسائقاً، وخصصت البلدية 108 صهاريج و127 مضخة مياه، و17 شاحنة ثقيلة، و22 شاحنة خفيفة. كما بلغ عدد المنقذين 160 منقذاً، وتم تخصيص 23 آلية وحفارات وروافع شوكية و10 درجات شاطئية.



و‏عملت فرق الطوارئ في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على معالجة تأثير الأمطار، وبذلت كافة الجهود لضمان الحركة المرورية السلسة على الطرق. وانتشرت دوريات الشرطة في مختلف الطرقات، لتنظيم حركة السير بسلاسة وانسيابية. وأعلن العميد منصور القرقاوي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي، أتمتة خدمة «شهادة لمن يهمه الأمر» في الموقع الرسمي لشرطة دبي، والخاصة بتضرر المركبات بسبب الكوارث الطبيعية، وخاصة مع الظروف التي تشهدها الدولة، نتيجة لتقلبات الأحوال الجوية، وهطول الأمطار الغزيرة.



العين



وابتهج أهالي مدينة العين بتساقط كميات كثيفة من البَرد، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث اكتست العين باللون الأبيض، وسط فرحة العائلات. وأوضحت مرم الشحي، متنبئ جوي في المركز الوطني للأرصاد، أن تأثير المنخفض الجوي بلغ ذروته على المدينة فجر أمس، حيث هطلت أمطار غزيرة على شتى المناطق. إضافة إلى سقوط حبات بَرد كبيرة وكثيفة.



عجمان



وواصلت فرق العمل الميدانية والكفاءات العاملة وفريق الطوارئ في دائرة البلدية والتخطيط عجمان، عملها الدؤوب لتأمين وصول السكان والزوار لوجهاتهم المنشودة، والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية،حيث تم تشكيل 15 فرقة عمل لمتابعة البلاغات، والتواصل المباشر مع الجمهور، ومراقبة ومتابعة تصريف مياه الأمطار بجميع أنحاء الإمارة، إضافة إلى إغلاق الحدائق.





الفجيرة



وشهدت مناطق الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية أمطاراً متفاوتة الغزارة، مصحوبة برياح نشطة، أدت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وأسفر استمرار هطول الأمطار عن جريان الأودية في المنحدرات الجبلية، واستخدمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة وشرطة المنطقة الشرقية، خاصية التنبيهات عبر الهواتف، لتوخي الحيطة والحذر أثناء تقلبات الطقس السائدة.



رأس الخيمة



وشهدت إمارة رأس الخيمة، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على منطقة شوكة بالمناطق الجنوبية للإمارة، وسارعت فرق الطوارئ بدائرة الخدمات العامة، إلى سحب تجمعات المياه من الطرق الرئيسة، والتجمعات السكنية، والتعامل معها بشكل منتظم، وفق الخطط التشغيلية، حيث تم تشغيل أكثر من 100 آلية، تنوعت بين صهاريج ومضخات. وتزينت قمة جبل جيس بالغيوم، التي رسمت مناظر خلابة، استمتع بها العديد من العائلات التي حرصت على الاستمتاع بتلك اللحظات الطبيعية، وسط انتشار الدوريات المرورية لشرطة رأس الخيمة، لتأمين سلامة مرتادي القمة الجبلية، والتي سجلت 7 درجات مئوية عند الساعة الـ 10 من صباح أمس، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.

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