مسؤول موريتاني: «القمة» تسهم بإيجاد حلول لتحديات عالمنا العربي

المصدر: دبي - وام

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أكد مصطفى يمباب مستشار وزير الثقافة والشباب والرياضة في موريتانيا، أن وفد بلاده طرح العديد من التحديات التي يواجهها الشباب في المنطقة العربية، ومنها موريتانيا، لافتاً إلى أن النقاشات التي تجري ضمن القمة العالمية للحكومات، تسهم في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه عالمنا العربي.

ولفت المسؤول الموريتاني إلى أن التحديات التي تم طرحها خلال جلسات اليوم الأول، بعضها يتعلق بالهجرة، وإيجاد فرص العمل، ومواكبة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التحديات الاجتماعية.

وقال إنه يمكن للحكومات في البلدان العربية التغلب على تلك التحديات المختلفة التي خلقتها العولمة، نظراً للهوية العربية الموحدة التي تجمع تلك البلدان.

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