محمد الشرقي: القمة العالمية للحكومات سلطت الضوء على التحديات التي تشغل العالم

المصدر: الفجيرة - وام

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 في مدينة جميرا بدبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

والتقى سموه خلال القمة معالي الشيخ سالم القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي ميثاء الشامسي، وزيرة دولة، ومعالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، ومحمد الشرهان مدير القمة العالمية للحكومات، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية وعبدالله علي عبدالله خصيف الحمودي، سفير الدولة لدى جمهورية بنغلاديش.

دور محوري

وأكد سموه الأهمية التي تشكلها القمة العالمية للحكومات في تسليط الضوء على أهم المواضيع والتحديات، التي تشغل العالم اليوم، ودورها المحوري في جمع القادة، وصناع القرار والخبراء من أنحاء العالم، للمشاركة في إثراء محاور القمة وتحقيق أهدافها، نحو مستقبل أفضل لأساليب عمل الحكومات وصاح البشرية.

كما التقى سموه داستي جينكنز، المديرة التنفيذية للشؤون العامة في سبوتيفاي، والدكتور توماس كاهيل، مدير عام شركة new path، وديف تراخيا مؤسس شركة AI tech، وجون أورينجر، مدير عام شركة Shutter Stock، ودرو أورينتنغ، مؤسس شركة 8VC.

وتبادل سموه الحديث مع ضيوف الحدث العالمي، حول مختلف المواضيع وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوهاً بأهمية مشاركة التجارب، والانفتاح على مختلف الممارسات، التي تخدم الإنسان، وتعزز جودة حياته في جميع المجالات.

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