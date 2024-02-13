مسؤول روماني: منصة مهمة للعمل سوياً من أجل عالم أفضل

المصدر: دبي - وام

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أكد لازلو بوربلي مستشار الدولة لرئيس وزراء رومانيا، ورئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب الروماني، أن القمة العالمية للحكومات، منصة مهمة للعمل سوياً من أجل عالم أفضل، داعياً العالم إلى التغيير والتفكير في التقنيات الحديثة، ومواكبة التحول الرقمي والأفكار المبتكرة التي تسهم في نمو الاقتصادات العالمية.

ودعـا المسؤول الروماني خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات المقامة في دبي، إلى التعامل مع القضايا الإنسانية بطريقة سلسة ومبسطة، والنظر إلى الدول النامية، ومساعدة الأشد احتياجاً. ولفت بوربلي، إلى أن التعاون الدولي والنقاشات المشتركة التي تظهر في المنتديات، مثل القمة العالمية للحكومات، تؤدي إلى عالم أكثر استدامة .

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