عبدالحميد الدبيبة: نعكف على تنفيذ برنامج «العودة إلى الحياة»

المصدر: دبي - وام

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أعرب عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لدعوة حكومة بلاده لحضور القمة العالمية للحكومات وذلك المرة الأولى مشيداً بنقاشاتها الثرية وأجندة عملها المتميزة.

وكشف الدبيبة في مشاركته في فعاليات اليوم الأول للقمة، عن أن بلاده تعكف على تنفيذ برنامج «العودة إلى الحياة» في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة وغيرها، مشدداً أن التغيير والخروج من الأزمات يتطلبان تضافر الحكومة من أجل التنمية المستدامة.

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