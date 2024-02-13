«إيكاو»: فرصة لبحث تحديات صناعة الطيران

المصدر: دبي - البيان

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أكد خوان كارلوس سالاسار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، أن القمة العالمية للحكومات تعد فرصة للتباحث في أبرز التحديات التي تواجه صناعة الطيران والسياسات اللازمة لإنتاج الطاقة النظيفة ودعم التحول نحو إنتاج الوقود منخفض الكربون والمستدام، وكذلك سبل دعم الحكومات لبناء قدراتها لإنتاج الطاقة النظيفة للطيران، ومراجعة الهدف الطموح طويل الأجل للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.

جاء ذلك في مشاركته في جلسة «الطيران ومعضلة الانبعاثات.. هل من توازن في الأفق؟»، التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2024، والتي شارك فيها أيضاً غيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، وأدارها ريتشارد كويست مذيع ومراسل في «سي إن إن».

وتمحورت الجلسة الحوارية في القوى التحويلية التي سترسم ملامح قطاع الطيران واستشراف مستقبله بحلول سنة 2050، وتضمنت نقاشات في التقنيات المتطورة ومبادرات الطيران المستدام والمتطلبات المتطورة للعالم المفتوح.

الطاقة النظيفة

وقال خوان كارلوس سالاسار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»: «نعمل جاهدين على تطوير تكنولوجيا الوقود المستدام وتنفيذ سياسات تشجيعية لتعزيز استخدامه، ما سيسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق أهداف الاستدامة في قطاع الطيران، ونؤمن في المنظمة بأن هذا المسار يمثل مستقبلاً عالي المستوى لصناعة الطيران ويعزز الاقتصادات المحلية والعالمية».

وقال جيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص إن تحقيق انبعاثات صفرية في الطيران بحلول سنة 2050 يعد تحدياً متعدد الأوجه يتطلب التعاون الجاد. وأضاف: «نعمل في إيرباص على تبني استراتيجيات مبتكرة والاستثمار في مشروعات إنتاج وقود الطيران المستدام إلى جانب تحسين كفاءة الطائرات».

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