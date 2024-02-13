«صندوق النقد» يتوقع انخفاض معدلات التضخم العالمي

المصدر: دبي - وام

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توقعت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، انخفاض معدلات التضخم العالمي في عام 2024، مشيرة إلى أن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط لا تزال عند نحو 3%، مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 3.8%.

وقالت إن المنطقة العربية تلعب دوراً متزايد الأهمية في عالم سريع التغير، وتوقعت أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 2.9% هذا العام، وهو أعلى من عام 2023.

وقالت كريستالينا، على هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية، ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، إن هذا المنتدى دليل على كيفية رعاية وتنمية الشراكة بين العالم العربي وصندوق النقد الدولي، على مدى سنوات عديدة.

وأضافت: «رغم حالة عدم اليقين العالمية، إلا أننا نستطيع أن نكون أكثر ثقة بشأن التوقعات الاقتصادية، في ظل مرونة الاقتصاد العالمي».

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