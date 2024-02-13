وزير الاتصالات المصري: «العدالة» تتصدر تحديات التحول الرقمي

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري أن هناك مجموعة من التحديات، التي تواجه الحكومات في عملية التحول الرقمي، وأبرزها توسيع البنية التحتية الرقمية لتحقيق العدالة الرقمية، وتليها عملية نشر الثقافة والوعى الرقمي، وتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من التعامل مع التكنولوجيا بقدر يمكنهم من الاستفادة من كل ما تقدمه هذه التقنيات.

وقال في تصريح على هامش الفعاليات: «القمة تنضج عاماً تلو الآخر، وتزداد أهميتها وتترسخ أهدافها، وتتمحور النسخة الحالية حول العمل على تطوير المنظومات الرقمية في مختلف الدول المشاركة، لتتمكن الحكومات من تقديم خدمات أفضل أكثر حوكمة وأكثر يسراً لمواطنيها».

وأضاف: «إن ما يدعو للتفاؤل أن معظم الدول تسعى لمزيد من تقديم الخدمات المرقمنة، وتدريب موظفيها على مختلف التقنيات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز