انطلاق منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024 بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، انطلقت أمس في المدينة التدريبية بالروّية، منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024، بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO)، بتنظيم من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، حيث تستمر المُنافسات حتى يوم غد، بمشاركة 9 فرق، منها 7 من داخل الدولة، و2 من خارج الدولة.

وشهد افتتاح فعاليات اليوم الأول، اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء علي عتيق بن لاحج مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، واللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد خبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي.

وأكد اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، أنهم، وبتوجيهات ومتابعة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، تم التنظيم والإعداد لمنافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024، والهادفة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والجهود في مجال الإنقاذ، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة الفرق على مستوى الأداء الفردي والجماعي للعاملين في مجال الإنقاذ.

من جانبه، قال العميد خبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي: انطلقت فعاليات التحدي، بمشاركة 9 فرق، منها 7 من داخل الدولة، و2 من خارج الدولة، من المملكة العربية السعودية، ومن جمهورية سنغافورة. وتابع: تسعى شرطة دبي من خلال التحدي، إلى الارتقاء بمستوى جاهزية فرق الإنقاذ والإسعاف إلى مستويات متقدمة، ونحن في شرطة دبي، نمتلك فريق إنقاذ احترافياً، لديه من الممكنات والقدرات الفنية، ما يجعله من أفضل فرق الإنقاذ كفاءة واقتداراً في التعامل مع مختلف الظروف والأحوال الصعبة.

وعن اليوم الأول من التحدي، قال العقيد خالد الحمادي مدير إدارة البحث والإنقاذ: شكّلت ظروف الطقس وسقوط الأمطار عوامل إضافية لرفع روح المُنافسة بين الفرق، ومحاكاة التعامل مع مهام الإنقاذ، فقد شهد اليوم الأول 7 سيناريوهات تحاكي حوادث معقدة جداً، ما خلق أجواء تنافسية عززت إمكانية التعرف إلى الأساليب والمهارات والقدرات لمختلف الفرق المشاركة.

وعلى هامش التحدي، التقى اللواء علي عتيق بن لاحج مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، بعدد من المشاركين في التحدي، حيث وجّه لهم كلمة تحفيزية قال فيها: إن تحدي النفس يأتي قبل أي تحدٍ، ومن خلال السعي الدؤوب للتطوير الذاتي، تتشكل شخصية المُنقذ، ليأتي التدريب والتأهيل والمشاركة في البطولات كفرصة لرفع مستوى الأداء، فعليكم التحلي بروح المنافسة الإيجابي، وكلنا في شرطة دبي فخورون بما تقومون به.

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