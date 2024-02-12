محمد بن راشد يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي في القمة العالمية للحكومات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالي، سعادة أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتستمر حتى 14 فبراير الجاري.

وبحث سموه خلال اللقاء مع رئيس مجموعة البنك الدولي، الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، ومستجدات مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وسبل تعزيز أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات، ومشاركة المعرفة، وتطوير الكفاءات الوطنية.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجموعة البنك الدولي، سبل الارتقاء بمستوى بيئة الأعمال عالمياً، من خلال الاستفادة من تجربة دولة الإمارات الرائدة في خلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي أصبحت اليوم نموذجاً ملهماً على مستوى المنطقة والعالم، خصوصاً ما يتعلق منها بتطوير الأنظمة والتشريعات.

وأعرب سموه عن تقدير دولة الإمارات لدور البنك الدولي في مساعدة الاقتصادات النامية، والإسهام في دفع معدلات التنمية الاقتصادية العالمية.

وقال سموه: "تثمّن دولة الإمارات جهود البنك الدولي الرامية إلى القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء على مستوى العالم، والعمل على إيجاد فرص نمو اقتصادي مستدام، والاستثمار في بناء الطاقات البشرية".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها بالبنك الدولي، ورغبتها في تطوير العمل مع هذه المنظمة الاقتصادية الدولية الرائدة، لاكتشاف

فرص جديدة للشراكة والتعاون بما يخدم مصالح الدولة والمنطقة والعالم، وبما يساهم في تعزيز المشاركة الفاعلة والمؤثرة في صنع مستقبل أفضل للعالم، تنعم فيه كافة الشعوب بالسلام والاستقرار والرخاء.

كما حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.

نموذج تنموي رائد

من جانبه، أشاد سعادة أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، بالنموذج التنموي الرائد الذي تجسده دولة الإمارات، والذي أثمر نجاحات اقتصادية مشهود لها إقليمياً ودولياً، وما أرسته من نموذج اقتصادي تنموي يُحتذى على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد بانغا، خلال اللقاء، تطلع مجموعة البنك الدولي إلى تعزيز التعاون مع القمة العالمية للحكومات التي تسعى لتعزيز التضامن العالمي وتشكيل مستقبل الحكومات من أجل خدمة الإنسانية بالطرق المثلى.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد في نسختها الحالية؛ حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية

العالمية الكبرى، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز