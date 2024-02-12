بسبب تأثيرات الأمطار.. "هيئة الطرق" تعلن عن تحويلات على شارع الشيخ زايد

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تحويل في الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد، وذلك بسبب تجمعات مياه الأمطار التي خلفتها الحالة الجوية التي تمر بها الدولة، والتي تتعامل معها فرق الهيئة.

ووجهت الهيئة السائقين إلى استخدام الطرق البديلة التالية للوصول السهل إلى وجهاتهم: شارع سيح شعيب بالاتجاه إلى شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من أبوظبي.. وشارع مطار آل مكتوم بالاتجاه إلى شارع الشيخ محمد بن زايد للمتجهين إلى أبوظبي.

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