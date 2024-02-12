محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء قطر ضمن القمة العالمية للحكومات ويؤكد أهمية القمة في تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي

المصدر: البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وذلك ضمن أعمال أول أيام القمة العالمية للحكومات 2024، التي انطلقت اليوم (الاثنين) في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجلس الوزراء القطري، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك لما فيه خير البلدين والشعبين

الشقيقين ويساهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة.



كما تناول اللقاء أهمية التعاون والتنسيق بين حكومات العالم للوصول إلى صيغ مشتركة لمواجهة التحديات واستشراف فرص المستقبل، بما ينعكس إيجابياً على فرص تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً سموه أهمية القمة العالمية للحكومات في تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي.

وثمن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الدور الحيوي الذي تلعبه القمة العالمية للحكومات، في تطوير الشراكات والتعاون الدولي، باعتبارها منصة عالمية تتيح للمسؤولين الحكوميين تبادل الأفكار والخبرات، وبلورة حلول مبتكرة لمواجهة أبرز التحديات واستشراف الفرص المستقبلية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد في نسختها الحالية حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

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