أطلق منصة «بنى للمدفوعات».. مكتوم بن محمد: الإمارات مستمرة في دعم البنى التحتية المالية العربية

المصدر: البيان

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أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وزير المالية، اليوم، "منصة بنى للمدفوعات" لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، والتي توفر حلول الدفع الحديثة للمدفوعات وفق أرقى معايير الامتثال الدولية.

وأكد سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X"، أن "المنصة ترسّخ أهمية تعزيز الشمول المالي، ودور نظم الدفع ركيزة أساسية للبنية التحتية للاقتصاد العربي، وتدعم جهود تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية".

وقال سموه إن "دولة الإمارات مستمرة في دعم العمل على توحيد نظم البنى التحتية المالية في العالم العربي لتعزيز التنمية الشاملة فيه وتشكيل مستقبله".

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